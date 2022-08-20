شاهد أعمال تأهيل وتبطين الترع بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه بمراكز المنيا.. فيديو

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من إحدى الترع بمركز سمالوط، من أعمال التاهيل والتبطين، حيث أن هناك عمل متواصل فى مختلف القرى بمحافظة المنيا، شمالا وجنوبا، من أجل الانتهاء من أعمال تأهيل وتبطين الترع، ضمن مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة واضافة مركزى بنى مزار وسمالوط لخدمة مايزيد عن 3 مليون مواطن.

وتعد أعمال تأهيل وتبطين الترع أحد المشروعات العملاقة التى يجرى العمل فيها على قدم وساق للانتهاء من المشروع فى مرحلتيه الاولى والثانية والتى تضم 784 كيلو متر بمختلف مراكز المحافظة وقد تم الانتهاء من عدد كبير من الترع وهناك اعمال تجرى فى باقى الترع.





وكانت مديرية الرى بالمنيا، أعلنت أن العمل بمشروع تأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا يجرى فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تم الانتهاء من حوالى 520إلى 525كيلو متر حتى الأن بنسبة 65٪ من إجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

كما أعلنت عن تحهيز طرح 69 كيلو فى غرب سمالوط، وذلك بعد دخول العديد من الترع بمركز مغاغة شمال المحافظة وكذلك مركز العدوة ليشمل المشروع بمراحلة جميع مراكز المحافظة.





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