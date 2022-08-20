اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 06:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سوق على مهلك.. المرور يحرر ربع مليون مخالفة تجاوز سرعة خلال أسبوع

السبت، 20 أغسطس 2022 05:00 ص
سوق على مهلك.. المرور يحرر ربع مليون مخالفة تجاوز سرعة خلال أسبوع حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن رجال المرور حملات مكبرة أسفرت عن ضبط (865585) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (269033 مخالفة تجاوز السرعات المقررة) خلال أسبوع.
 
وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (336 سيارة -  53 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية: تم ضبط (9518) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".
 
كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (42) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (170) من سائقى حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات وفحص (173) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين مطابقتها جميعاً لشروط لصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4107) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (186) سائقا منهم.
 

حملات امنية

حملات مكبرة

الاجهزة الامنية

مخالفات مرورية

سوق على مهلك

حملات مرورية

مخالفة تجاوز سرعة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة