سوق على مهلك.. المرور يحرر ربع مليون مخالفة تجاوز سرعة خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضى

شن رجال المرور حملات مكبرة أسفرت عن ضبط (865585) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (269033 مخالفة تجاوز السرعات المقررة) خلال أسبوع.

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (336 سيارة - 53 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية: تم ضبط (9518) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (42) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (170) من سائقى حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع العينات وفحص (173) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين مطابقتها جميعاً لشروط لصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4107) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (186) سائقا منهم.