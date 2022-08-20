سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمنوفية عقب أداء امتحان اللغة العربية

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الفرحة والسعادة خيمت على طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، عقب الخروج من أداء امتحان مادة اللغة العربية فى الدور الثانى لسهولة الامتحان.

وقال محمد إبراهيم، طالب بالصف الثالث الثانوى بمحافظة المنوفية شعبة أدبى، إن امتحان مادة اللغة العربية اليوم جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط عدا بعض النقاط.

وأضاف محمود سيد طالب بالصف الثالث الثانوى، شعبة علمى رياضة بمحافظة المنوفية، أن امتحان مادة اللغة العربية جاء سهلا جدا وفى مستوى الطالب العادى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه ستنطلق امتحانات الثانوية العامة دور ثان اليوم السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث يؤدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين، كما يؤدى الطلاب الأحد 21 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.