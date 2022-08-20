اليوم السابع
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روسيا تعلن مقتل 100 مسلح بينهم 20 أمريكيا فى غارات على خاركيف

السبت، 20 أغسطس 2022 09:53 ص
روسيا تعلن مقتل 100 مسلح بينهم 20 أمريكيا فى غارات على خاركيف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن "القوات الأوكرانية تستخدم تكتيكات النازيين الألمان في العمليات القتالية"، معلنا مقتل 100 "مسلح" بينهم 20 أمريكيا في ضربات جوية على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية في خاركيف.

وأضاف شويجو، في مؤتمر تحت مسمى "المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفاشية"، أن الولايات المتحدة سعت لجعل أوكرانيا منطقة معادية لروسيا، وأكد أن محاولات الغرب طرد روسيا من الأمم المتحدة عقيمة وغير مجدية.

من ناحية أخرى، أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن وحدة تابعة للقوات الأوكرانية استسلمت بأكملها في منطقة زايتسيفو.

وأوضحت قوات دونيتسك ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" أن الوحدة التابعة للقوات الأوكرانية التي كانت منتشرة في زايتسيفو أرسلت طلبا لوقف المقاومة وقررت تسليم أسلحتها طواعية.

وأكد البيان أن مواقع الوحدة الأوكرانية أصبحت تحت سيطرة قوات دونيتسك.

 

 


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