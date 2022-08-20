رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكشف تفاصيل امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه أدى طلاب الثانوية الأزهرية أول أيام إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022 بمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث تمت أعمال الإمتحانات بصورة طبيعية دون تلقى أية شكاوى أو مخالفات داخل اللجان.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، أنه انطلقت اليوم السبت 20 أغسطس امتحانات الثانويةِ الأزهريةِ"الدور الثاني" بمنطقة الأقصر الأزهرية للعام الدراسى 2021/2022 م، حيث يؤدى عدد 1080 طالب وطالبة بالقسم الأدبي والعلوم الإسلامية الامتحان فى فى مادتى ( الفقه/ والتوحيد)، كما يؤدى عدد 603 طالباً وطالبة بالقسم العلمي الامتحان فى مادتى ( الفقه / والجبر والهندسة الفراغية)، وبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية 14 لجنة على مستوى المنطقة.

وأكد فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على التحقق من الإنضباط والإلتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل اللجان، بما يساهم في الحفاظ على سلامة الطلاب، وكافة القائمين على أعمال الإمتحانات، وكذلك متابعة سير أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المعدة لذلك بالمنطقة، وبإشراف أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة.

وفى نفس السياق كشف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه يجرى مواصلة التقديم للمرحلة الثالثة من التنسيق الإلكتروني لمدة أسبوع واحد، وذلك حتى الأحد 21 أغسطس الجارى، فقط للمعاهد التي لا زالت بحاجة إلى أعداد حتى الآن، مؤكداً على أن يتم أيضاً إتاحة التعديل ( ولرغبة واحدة فقط وجواز تغيير النوع من الخاص للعادى والعكس ) لمن لم يتم قبوله فقط في المرحلتين الأولى والثانية، مع جواز النزول بالسن حسب حاجة المعهد والمناطق النائية، وبشرط أن يكون الأولوية بالسن الأكبر لكل صف ومرحلة دراسية كالمعتاد.

وأوضح الدكتور خليفة محمد إبراهيم، أن نص الرسالة التي تظهر للمستخدم خلال التنسيق هي كما يلي:- ((فتح باب التقديم للمرحلة الثالثة من التنسيق الإلكتروني للمعاهد التي لا زالت بها أماكن شاغرة وأيضاً إتاحة التعديل لمن لم يتم قبوله في المرحلتين الأولى والثانية ، على أن يكون التعديل من خلال شاشة البحث عن النتيجة وليس التقديم من أول وجديد - عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.