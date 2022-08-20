رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يبدأ زيارة للسعودية

إيمان حنا

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من الإمارات العربية المتحدة، في زيارة خاصة تستغرق عدة أيام. وفق "العربية".

يجري رئيس مجلس القيادة الرئاسي - على هامش زيارته للرياض - لقاءات ثنائية للبحث في العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، وجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن، كما سيبحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات المسار السريع لاستيعاب التمويلات السعودية في مختلف المجالات، بما في ذلك التدخلات لدعم إصلاحات المجلس في القطاعات الخدمية والإنمائية.

وأشاد العليمي بالمواقف الأخوية المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، والدور الذي تقوده المملكة في تحالف دعم الشرعية، من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة.