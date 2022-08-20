رئيس جامعة الأزهر يشارك في اجتماع الجامعات المصرية بالإسكندرية

كتب لؤى على

شارك الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية اليوم برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وخلال الاجتماع الذي جاء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إضافة إلى رؤساء الجامعات المصرية؛ تمت مناقشة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023م، والذي يبدأ في أول شهر أكتوبر القادم 2022م، وتناول اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية ضرورة ربط البحث العلمي بحاجات المجتمع، والتأكيد على دعم جميع المبادرات الرئاسية التي نادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها مبادرة (حياة كريمة).

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع الأول للقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، والذي تولى منصبه يوم الخميس الموافق 11من أغسطس 2022م خلفًا للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، الذي بلغ السن القانونية يوم الأربعاء 10من أغسطس 2022م.