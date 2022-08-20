رئيسة وزراء فنلندا ترقص مع مغنى بوب فى فيديو مسرب جديد

كتب: إيهاب محمد

انتشر مقطع فيديو جديد لرئيسة وزراء فنلندا، وهى ترقص، حيث ظهرت سانا مارين فى المقطع المسرب حديثًا مع مغنى البوب ​​أولافي أوسيفيرتا، في ملهى كلوب هلسنكى الليلى، في الساعة 4 صباحًا، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وانتقدت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا، منتقديها، وأصرت على أن لها نفس الحق في قضاء ليلة بالخارج مثل أي شخص آخر بعد أن تم تصويرها بالفيديو وهي تقضي في أمسية صاخبة مع الأصدقاء في وقت سابق من هذا الشهر، وأصرت مارين، على أن "الجميع بحاجة إلى قضاء أمسية ممتعة ومريحة في الخارج، وأنه يجب السماح لها بترك شعرها بعد قضاء معظم وقتها في الالتزام بمسؤوليات الحكم وكونها".



تقرير ديلى ميل

وأضافت السيدة البالغة من العمر 36 عامًا والمتزوجة أنه "لا شيء غير لائق" يحدث في مقطع فيديو تم تسريبه حديثًا يظهر رقصها مع مغني البوب ​​أولافي أوسيفيرتا في ملهى كلوب هلسنكي الليلى.

وقالت مارين، إنها خضعت أيضًا لاختبار المخدرات لإثبات براءتها بعد المزيد من اللقطات التي تم التقاطها في وقت مبكر من المساء، والتي تسربت أمس وأظهرت رقصها مع أصدقائها في منزل بينما كان شخص ما في الخلفية يصرخ.



رئيسة وزراء فلندا

وقالت السيدة مارين، إنها لم تتعاطى المخدرات مطلقًا في حياتها، ولم تر أي شخصًا يتناولها في الليل في الخارج، والذي امتد من مساء يوم السبت 6 أغسطس حتى الساعات الأولى من يوم الأحد 7.

وأدت الليلة الماضية إلى انقسام الرأي العام، حيث أصر مؤيدو السيدة مارين على حقها في التخلص من التوتر بعد أن وجهت بلادها عبر جائحة كوفيد وتحدوا فلاديمير بوتين لتقديم طلب للانضمام إلى الناتو، لكن النقاد قالوا، إن هذا السلوك غير لائق لزعيم عالمى، بينما أشار آخرون إلى أنها كانت من الناحية الفنية في مهمة لحالات الطوارئ في عطلة نهاية الأسبوع المعنية وتساءلوا عما إذا كانت ستكون قادرة على اتخاذ القرارات.

المزيد من اللقطات التي تسربت يوم الجمعة تأتي من ملهى ليلي، يقال إن السيدة مارين والوفد المرافق لها وصلوا في حوالي الساعة 2.30 صباحًا وبقوا فيه حتى الساعة 4.30 صباحًا، وتظهر رئيسة وزراء فنلندا فى الفيديو وهى محاطة بمجموعة من الأصدقاء، بما في ذلك العديد من رفاقها الذكور، وفي إحدى اللقطات، تظهر السيدة مارين وهي ترقص مع السيد أووسيفيرتا وهي تضع ذراعها حول كتفيه ويضع وجهه على رقبتها.