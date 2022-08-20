حياة كريمة.. محافظ قنا يتفقد تنفيذ مشروعات قرية الكلالسة بمركز قوص.. صور

تفقد محافظ قنا، منطقة المشروعات الخدمية التى تقع على مساحة 7200م، وتضم 4 منشآت خدمية هى" وحدة طب الأسرة، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، مركز تنمية الأسرة والطفل" بنسبة تنفيذ 86٪؜.

وتابع الداودى، الجولة بتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بالقرية، المقام على مساحة 900 م ، بنسبة تنفيذ 98٪؜ ، و يضم صالين استقبال، 3 حضانات، غرفتي تخاطب، 2 ورشة تدريب، فصل محو أميه معرض منتجات، مركز تنظيم أسرة، مركز مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، غرفة علاج طبيعى، صالة العاب رياضية، غرفة عزل، غرفة كهرباء، مكاتب إدارية ، 6 حمامات من ضمنها حمامين مجهزين لذوى الإحتياجات الخاصة، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذه خلال شهر سبتمبر المقبل، تمهيدا لتسليمه إلى مديرية التضامن الإجتماعى التى سوف تتولى تأثيثها تمهيدا لبدء التشغبل التجريبى لها وتقديم الخدمات للجمهور .

وتفقد محافظ قنا، مجمع الخدمات الحكومية لقرية الكلالسة، المقام علي مساحة 450 م، ويتكون من3 طوابق تشمل " مركز تكنولوجى – سجل مدنى – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلي - مكتب تموين"، وسوف يخدم حوالى 65 الف مواطن من اهالى القرية، و تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات، بنسبة 100٪؜ وجارى تأثيث المبنى، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى، مؤكدا أن مجمعات الخدمات الحكومية سوف تسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تفقد محافظ قنا، مبنى مجمع الخدمات الزراعيه "نموذج 2" المقام على مساحة 330 م، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية، ومكتب إرشاد زراعى، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال به وصلت إلى 100٪؜، وتم تسليمه إلى مديرية الزراعة تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى للمجمع ، لافتا إلى أنه سوف يسهم في إحداث نقلة نوعية، في مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكي، والاعتماد على أنظمة الري الحديث.