حياة كريمة بقنا.. إنشاء مجمع خدمات حكومية يخدم 140 ألف مواطن بقرية حجازة

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية علي عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص، لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بتلك المشروعات والاطمئنان على انتظام سير العمل بها، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، والعميد محمود وحيد، المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، والمقدم احمد شندى، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز قوص، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

وتفقد محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمحطة الرفع الرئيسية لقرية حجازة قبلى، والمقامة على مساحة 2000 متر، وتتكون من بيارة صرف قطر 18 مترا، وغرف مواتير الرفع والمولد، وتصل قدرة المحطة إلى 16 ألف م3 / يوم ، وبلغت نسبة تنفيذ إجمالى الأعمال 30٪ بتكلفة مالية تصل إلى 40 مليون جنيه.

وقال محافظ قنا، إنه بالتوازى مع إنشاء محطة الرفع، يجرى تنفيذ أعمال شبكات الانحدار بطول 123 كم، تم تنفيذ 65 كم حتى الآن بنسبة تنفيذ 53٪، وسوف تخدم المحطة قرية حجازة قبلى وتوابعها ، البالغ عدد سكانهم 140 الف مواطن.

وتابع الداودى، الجولة بتفقد مركز تنمية الأسرة بالقرية، والذى يجرى تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على مساحة 865 متر، بنسبة تنفيذ 96%، و يضم 2 صالة استقبال، 3 حضانات، 2 غرف تخاطب، 2 ورشة تدريب، فصل محو أمية، معرض منتجات، مركز تنظيم أسرة، مركز مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، غرفة علاج طبيعى، صالة العاب رياضية، غرفة عزل، غرفة كهرباء، مكاتب إدارية، 6 حمامات من ضمنها حمامين مجهزين لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح محافظ قنا، أنه سوف يتم تزويد المركز بلوحات معدنية منفذة بطريقة "برايل" يتم تثبيتها بجانب مداخل الأقسام المختلفة لتعريف ذوى الهمم من المكفوفين باسم كل قسم والخدمات النوعية التى يقدمها للمواطنين، كما أنه مزود بمسارت ذات خطوط بارزة لتسهيل دخولهم وتنقلهم داخل المركز، فضلا عن وجود رامبات خارجية لتيسير دخول وخروج ذوى الإعاقة الحركية.

وتفقد محافظ قنا، وحدة التضامن الاجتماعي المقامة على مساحة 325 متر بنسبة تنفيذ 96٪، موجها بسرعة الانتهاء من اعمال التشطيبات النهائية ، تمهيدها لتسليم المبنى لمديرية التضامن الاجتماعي، وتأثيثه ومن ثم بدء التشغيل التجريبى للوحدة وتقديم الخدمات المختلفة لأهالى القرية.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية، المقام علي مساحة 450 م، ويتكون من 3 طوابق تشمل (مركز تكنولوجى – سجل مدنى – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلي - مكتب تموين)، يخدم حوالى 140 ألف مواطن من اهالى القرية، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات، بنسبة 100% وجارى تأثيث المبنى، لافتا إلى أنه يجرى تدريب الموظفين المقرر عملهم بالمجمع، ومن المقرر تسليمه للجهات المختصة تمهيدا لبدء العمل به خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن مجمعات الخدمات الحكومية سوف تسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.



احد المشروعات



المجمع الخدمى



المجمع



جولة محافظ قنا