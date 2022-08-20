اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 01:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جمعا 16 مليون جنيه.. سقوط مستريحى الأراضي بسوهاج

السبت، 20 أغسطس 2022 11:52 ص
جمعا 16 مليون جنيه.. سقوط مستريحى الأراضي بسوهاج أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الأراضى من خلال المكتب الخاص بأحدهما مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (16.800.000) ستة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه منهم وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها والتى وعدا بتوزيعها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

 

 


مستريح

مستريح الاراضى

مستريح سوهاج



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة