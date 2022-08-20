جمعا 16 مليون جنيه.. سقوط مستريحى الأراضي بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الأراضى من خلال المكتب الخاص بأحدهما مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (16.800.000) ستة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه منهم وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها والتى وعدا بتوزيعها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .