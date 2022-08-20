جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية "الصيدلة" فى حفل مبهر

* تكريم بيومى فؤاد ومحمود عبد المغني.. والفنان الكوميدي يحتفي بالطلاب ويهنئهم على التخرج



* محمود عبد المغني: أعتز بتكريم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واعتبره وساما على صدرى.. وأطالب الخريجين بجبر خواطر الناس



* د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة: ملتزمون بتخريج صيدلى طبقاً للمعايير الأكاديمية وتقديم أفضل مستوى تعليمى



* د. رحاب عبد المنعم القائم بأعمال العميد تهنىء الطلاب وأولياء الأمور.. وتؤكد: الخريجين مؤهلون لسوق العمل محلياً ودولياً

احتفلت كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحفل تخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، فى حفل ضخم ووسط أجواء مبهرة، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور اشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رحاب عبدالمنعم القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمود عبدالمغني.

وقال الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، "انقل لكم مباركة رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، حيث يهنئكم بتخركم خاصة مع ما تعيشه أسرة الجامعة من أيام جميلة وحفلات لتتويج الخريجين من جميع الكليات وخاصة كلية الصيدلة، وتعد حفلات التخرج بمثابة يوم التتويج لكل الطلاب عن جهودهم خلال فترة دراستهم، وألف مبرووك لأولياء الأمور على هذا العمل العظيم الذي قدمتموه لابنائكم".

ورحب د. حيدر بضيوف الحفل قائلا: "نتشرف بوجود قامات فنية كبيرة بيننا اليوم في حفل تخرج طلاب كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ من اجل مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والانطلاق لسوق العمل متسلحين بأحدث الأساليب العملية الحديثة والبرامج الحديثة في مجال العلوم الصيدلية"، وقدم "حيدر"، الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، موضحاً أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الخريجين لانهم أصحاب هذا الحفل الحقيقيين.

فيما قدمت الدكتورة رحاب عبدالمنعم، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأت الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من برامج اكلينيكية تواكب العصر الحديث في علوم الصيدلة والعلوم الصيدلية تساعد الطلاب على التسلح بكل ما هو جديد في المجالات الطبية الصيدلية، وتعتبر كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي من أكبر وأقدم الكليات التي تضمها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حيث أنشأت بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 1996، وقد استوفت الكلية المعايير القومية القياسية لذا تم اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتوفر الكلية مناخ يضمن تقديم صيدلي متميز حيث أن دور الصيدلي في مجال الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية يتعاظم يومًا بعد يوم حيث تلتزم الكلية في رسالتها بتخريج صيدلي طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية القياسية يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمى والتصنيع الدوائي المتطور وإجراء بحوث علمية مبتكرة بداية من البحث عن الأدوية الحديثة من أصل نباتي أو حيواني أو تلك التي يتم تشييدها معمليًا.

وأكدت القائم بأعمال العميد، أن الكلية تساهم بشكل فعال في تطوير صناعة الأدوية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى القدرة على تقديم خدمات مجتمعية وتدريب واستشارات علمية في إطار قيم أخلاقية ويتعامل الطالب خلال الدراسة مع تجهيزات وآلات معملية متطورة بالإضافة إلى مستشفى الجامعة التي تلبي حاجة التدريب على الصيدلة الإكلينيكية بمعرفة صفوة من الأكاديميين الأخصائيين المشهود لهم بالكفاءة.

وأوضحت القائم بأعمال عميد الكلية، أنهم يهدفون إلى ضمان الجودة للحفاظ على الاعتماد الأكاديمي المستمر، والعمل على إعداد صيدلي مدرب قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، وبحث علمي تطبيقي لتطوير صناعة الدواء، وتفعيل برامج الدراسات العليا طبقًا للائحة الدراسية، وزيادة المشاركة المجتمعيـة والتواصل مع الخريجين، واستمرارية تنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية، والتحسين والتطوير المستمر بناءً على أراء المستفدين، وتعزيز الوضع التنافسي للكلية، من خلال العمل في الأقسام المختلفة للكلية وهي قسم الصيدلانيات قسم الصيدلة الصناعية، قسم الصيدلة الإكلينيكية، قسم العقاقير، قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، قسم الكيمياء الصيدلية، قسم الأدوية والسموم، قسم الكيمياء العضوية الصيدلية، قسم الكيمياء الحيوية، وقسم الميكروبيولوجيا والمناعة، واختتمت الدكتورة رحاب عبدالمنعم، حديثها بنصائح للطلاب قائلة: "عليكم بالعمل على رضا الله سبحانه وتعالى، والعمل على ان تنالوا رضا ابائكم وامهاتكم ، كما يجب ان تسير بين الناس جابرا لخواطرهم فالكلمة الطيبة صدقة وتبني مستقبل والوحشة تهدم ولا تبني".

وعلى هامش الحفل كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كل من الفنان الكبير بيومي فؤاد، الذي طالب الطلاب بانتظار شخصية الدكتور ربيع في مسلسل الكبير اوي رمضان المقبل، والنجم محمود عبدالمغني، الذي هنأ الطلاب وطالبهم بتقديم التحية للأهالي مطالبهم بجبر خواطر الناس، مشدداً على فخره واعتزازه بتكريمه من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تعد من أوائل وأقدم الجامعات الخاصة فى مصر، وتم تكريم الدكتورة فوزية ابو الفتوح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور وائل توكل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتورة حنان الرفاعي عميدة الكلية الصيدلة السابقة، الدكتور محي حافظ عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة.





