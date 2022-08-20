جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل تدريب طلابها بمصنع طائرات العربية للتصنيع

يواصل طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بمحافظة المنوفية، التدريب الصيفى التطبيقى بالهيئات والكيانات المختلفة، تحت رعاية الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، تحت إشراف الدكتور محمود سالم عميد الكلية، د. خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات، ومتابعة الدكتور عبد العظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.

وقام بعض طلاب برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس بالتدريب العملى الصيفى فى الهيئة العربية للتصنيع "مصنع الطائرات "، وذلك فى إطار حرص الجامعة على متابعة العملية التعليمية والتدريبية بصورة مستمرة؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز فى التعليم التكنولوجى.

يأتى ذلك فى إطار سعى الجامعة لتوفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب، بالإضافة إلى خلق بيئة تعليمية ملائمة لتجهيز الطلاب نحو الابتكار والإبداع، وتنمية خبراتهم وقدراتهم؛ لإعداد خريج مدرب قادر على التميز والمنافسة فى سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية.

أكد كشك سعى الجامعة إلى تأهيل طلابها، وإكسابهم المهارات والمعلومات التى تساعدهم ان يتمتعوا بمواصفات علمية تكنولوجية ومهنية مدعومة بالتطبيق العملى من خلال شركات رائدة فى التخصص، وإعداد متخصصين أكفاء فى علوم التكنولوجيا بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، والانفتاح نحو الاهتمام بالتصنيع فى كافة المجالات فى ظل انطلاق الثورة الصناعية التى تشهدها البلاد.