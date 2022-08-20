جامعة الأقصر تعلن فتح باب التقديم لمنح مبادرة الجامعة لدعم البحوث.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أيمن قدري، مدير مكتب التايكو بجامعة الأقصر، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم لمنح مبادرة جامعة الأقصر- الإعلان الأول، لدعم البحوث، لأعضاء هيئة التدريس، "المدرسين الأساتذة المساعدين"، بالجامعة بقيمة مائتي ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري وحتى 1 أكتوبر 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

وأوضح الدكتور أيمن قدري، فى بيان صحفى، أن المبادرة تستهدف تقديم منح لدعم مشروعات بحثية ودعم الحلول المبتكرة، لشباب أعضاء هيئة التدريس، وتقديم أبحاث على أن تدور حول إحدى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، (SDGs)، ضمن خطة الدولة 2030، والتي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وأشار مدير مكتب التايكو، إلى أن تلك المنح تحت إشراف وتمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتهدف إلى تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية التطبيقية ودعم المجتمع البحثي في جامعة الاقصر، وإبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق، وتحسين المستوى البحثي لأعضاء هيئة التدريس وإكسابهم الخبرات المختلفة.

وفى نفس السياق عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعا مع مستشاري رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسقي الأنشطة ومديري رعاية الشباب بكليات الجامعة، ومديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، لمناقشة استعدادات الجامعة وكلياتها لتنفيذ الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي المقبل.

واستعرض الدكتور وائل الصغير، مدير رعاية الشباب المركزية، خطة الأنشطة الطلابية لهذا العام على مستوى الإدارة المركزية وبالكليات، ودور منسقي الأنشطة بالكليات كحلقة وصل بين الطلاب والقيادات الجامعية ونقل آراء الطلاب إليهم، والتنظيم والتخطيط للأنشطة الداخلية والخارجية، واكتشاف القيادات الطلابية وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة.