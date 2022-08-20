جارديان: عمال النقل فى بريطانيا يبدأون إضرابا جديدا حول الأجور اليوم السبت

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المسافرين البريطانيين يواجهون يومًا آخر من الاضطراب اليوم السبت، حيث بدأ الآلاف من عمال النقل إضرابا في نزاع طويل الأمد حول الأجور والوظائف والظروف.

وأوضحت الصحيفة أن شبكة السكك الحديدية والعديد من شركات القطارات وخدمات الحافلات في لندن وأجزاء من ساري ستتأثر بالإضراب الصناعي من قبل اتحادات السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT) و TSSA و Unite والتي ستؤثر أيضًا على خدمات القطارات صباح الأحد.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم تخفيض خدمات السكك الحديدية بشكل كبير يوم السبت ، مع إغلاق حوالي خمس خطوط فقط. وستعمل القطارات فقط بين الساعة 7.30 صباحًا و 6.30 مساءً.

وتعطل خدمات الحافلات في غرب وجنوب غرب لندن وأجزاء من ساري هو نتيجة إضراب يومي الجمعة والسبت من قبل سائقي حافلات لندن أعضاء فى شركة Unite ، في نزاع منفصل حول الأجور.

وسيكون السبت هو اليوم الثالث على التوالي للإضراب الصناعي من قبل موظفي النقل العام هذا الأسبوع.

واعتذر ميك لينش ، رئيس نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل ، عن تعطل القطارات الناجم عن الإضراب يوم الجمعة ، لكنه حذر من أنه لن يكون الأخير ، إذا لم يتم حل النزاع بالمفاوضات بشأن صفقة أجور جديدة تلوح في الأفق العام المقبل.

وقال لينش: "نحن آسفون جدًا لأن الناس منزعجين. نأمل أن يتعاطف الناس معنا. نحن رجال ونساء عاديون نرغب في القيام بوظائفنا وتقديم خدمة..لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ومشاهدة أحوالنا يتم اعتراضها. لذلك علينا أن نظهر لهم أننا جادون للغاية بشأن مستقبل الخدمات ، ولكن أيضًا عبر شروط أعضائنا ، لأننا لا نعرف ما الذي يناقشونه ".

واتهم متحدث باسم وزارة النقل قادة النقابات بـ "اختيار إحداث البؤس" من خلال تعطيل السفر.