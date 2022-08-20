تفاصيل العثور على جثة مُسن داخل شقته السكنية في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

بعد عثور الأجهزة الأمنية على جثة مسن داخل شقته السكنية بمدينة دمو بمحافظة الفيوم، تبين أنه مقيم داخل شقته بمفرده، وتوفى منذ يومين ولم يشعر به أحد حتى افتقده جيرانه، وخشية موته داخل الشقة أبلغوا أجهزة الشرطة التي عثرت عليه جثة هامدة.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من سكان العقار رقم 7 بمساكن المرحلة الأولى بدمو بنطاق المركز، يفيد اختفاء جارهم المسن منذ يومين، واشتباههم في وفاته بمفرده داخل المنزل.

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث مركز الفيوم، إلى عقار رقم 7 بمساكن المرحلة الأولى بدمو "محل البلاغ"، وجرى فتح باب الشقة بعد استئذان النيابة العامة، وعثروا على جثة المسن السبعيني متوفياً داخل شقته السكنية، وجثته مسجاة على الأرض وقد فارق الحياة، وجرى مناظرة الجثة وتبينّ خلوها من أي إصابات ظاهرية.

وأوضح سكان العقار رقم 7، خلال استجوابهم من الشرطة، أنّ المتوفي كان يعيش بمفرده في هذه الشقة السكنية، وكانت تربطة علاقة جيدة بجيرانه، موضحين أنّهم شعروا بالقلق عليه بسبب اختفائه فأبلغوا الشرطة، بينما أفاد توقيع الكشف الطبي على المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أنّ الوفاة طبيعية، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنّه توفي قبل يومين.

وتم نقل جثة المسن السبعيني إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجثة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.