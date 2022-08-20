تفاصيل التقدم للاشتراك بالمشروع القومى للموهبة الحركية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن بدأ التقدم للاشتراك في المشروع القومي للموهبة الحركية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل الرياضة بالمديرية.

ويضيف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته، حيث يبدأ سن قبول النشء بالمشروع من مواليد 1 يوليو 2015 حتى 1 يوليو 2016، وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصى"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

فيما تابع صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أعمال استلام عدد من مراكز الشباب بإدارة شباب أرمنت والتي تم تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية بها، وإنشاء ملاعب خماسية، وملاعب متعددة الأغراض، وتزويدها بصالات للأنشطة الرياضية، وتطوير المبنى الإداري، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "مبادرة حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وقال مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تم إستلام مركز شباب حاجر المحاميد قبلى ومركز شباب الرياينة بعد الإنتهاء من تطويرهم، وذلك لكي يتمكن أبناء القرى من مزاولة مختلف الأنشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية، موضحاً أن مشروع حياة كريمة هو حلم الشعب المصري الذي تحقق لأبناء الريف المصري، والذي ساهم في خدمة المجتمع بالكامل تطبيقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة، وذلك لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تساهم في تقديم كافة الخدمات لأبناء المجتمع بالكامل.