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تعليم شمال سيناء: انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية العامة دور ثان دون شكاوى

السبت، 20 أغسطس 2022 02:17 م
تعليم شمال سيناء: انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية العامة دور ثان دون شكاوى امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تابع أعمال غرفة العمليات   الرئيسية لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة للدور الثانى بديوان عام المديرية.

وأضاف فى بيان، أنه أدى الطلاب الامتحان في الفترة الصباحية في مادة اللغة العربية، وبلغ إجمالي الطلاب (122) طالبا وطالبة، والفترة الثانية فأدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية وبلغ إجمالي الطلاب (12) طالبا وطالبة.

وأشار إلى أن الامتحانات تسير سيراً طبيعياً ولا توجد أي شكوى من الامتحانات.

وأدى طلاب الثانوية العامة دور ثان ، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية ، بأسئلة اختيار من متعدد والإجابة وفق نظام البابل شيت.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة، أنه سيتم مراجعة الأسئلة فنيا من قبل الموجهين ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية، متابعا: قرابة 10 أفراد سيراجعون الأسئلة قبل بدء تصحيحها، مشددا على أنه لن يتم البدء في تقدير أوراق إجابة "البابل شيت" إلا بعد العرض على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة وموجهي عموم المادة وبرئاسة نائب رئيس عام الامتحان وتقديم تقرير مفصل عقب امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة ومقترح تعديله إن وجد والأسباب العلمية والفنية التي أدت إلى هذا التعديل.

وأشار وزير التعليم، إلى أن أجواء الامتحانات بالدور الثاني سارت بشكل جيد دون مشاكل وتم متابعة الامتحانات مع رؤساء اللجان والمراقبين والمديريات التعليمية.


امتحانات الثانوية العامة دور ثان

امتحانات الثانوية العامة

شمال سيناء

الثانوية العامة

التربية والتعليم



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