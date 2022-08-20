تعليم بورسعيد: 82 طالبا أدوا امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة‏

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن 82 من أصل 83 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بالمحافظة أدوا اليوم ‏إمتحانات الدور ‏الثانى للعام الدراسى 2021 – 2022 فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية بكل هدوء ويسر دون رصد أى مشكلات قد تعكر صفو العملية ‏الإمتحانية.‏

وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة ببورسعيد فى كل المواد هو 386 طالبا ‏وطالبة من خلال 3 لجان هى مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين ومدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدرسة بورفؤاد الثانوية للبنات.‏

وأشار الدكتور أكرم إلى أن تعليم بورسعيد قد شكل اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات المركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع رؤساء اللجان ‏لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.‏

ولفت وكيل الوزارة إلى أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز مركز توزيع الأسئلة واللجان الامتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب وتم تعقيمها بالتعاون مع ‏أجهزة المحافظة ‏المعنية لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وهيئة الإسعاف ‏المصرية.‏

وقال وكيل الوزارة إن المديرية قامت أيضا بتجهيز 4 إستراحات تجهيزا فندقيا لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بما يليق بمكانة الزملاء ‏المعلمين ‏موضحا أنه تم تخصيص استراحتين منها للرجال و2 للسيدات وتم توزيعهم بعناية لتخدم النطاق الجغرافى للجان الامتحانية ‏داخل ‏المحافظة‎.‎