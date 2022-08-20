تعليم بورسعيد: 82 طالبا أدوا امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة‏

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن 82 من أصل 83 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بالمحافظة أدوا اليوم إمتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2021 – 2022 فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية بكل هدوء ويسر دون رصد أى مشكلات قد تعكر صفو العملية الإمتحانية.
وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية العامة ببورسعيد فى كل المواد هو 386 طالبا وطالبة من خلال 3 لجان هى مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين ومدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدرسة بورفؤاد الثانوية للبنات.
وأشار الدكتور أكرم إلى أن تعليم بورسعيد قد شكل اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات المركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع رؤساء اللجان لحصر البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن تعليم بورسعيد قام بتجهيز مركز توزيع الأسئلة واللجان الامتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة المعنية لافتا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد وهيئة الإسعاف المصرية.
وقال وكيل الوزارة إن المديرية قامت أيضا بتجهيز 4 إستراحات تجهيزا فندقيا لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بما يليق بمكانة الزملاء المعلمين موضحا أنه تم تخصيص استراحتين منها للرجال و2 للسيدات وتم توزيعهم بعناية لتخدم النطاق الجغرافى للجان الامتحانية داخل المحافظة.
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