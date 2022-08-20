تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

الغربية مصطفى عادل

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان لها عن عدم رصد أي شكاوى من امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للدور الثاني لطلاب الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث تم الاطمئنان إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

وأشار البيان، إلى أن 4783 طالب بالثانوية العامة ادوا امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 12 لجنة.