اليوم السابع
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تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

السبت، 20 أغسطس 2022 02:32 م
تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة -- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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اعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان لها عن عدم رصد أي شكاوى من امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للدور الثاني لطلاب الثانوية العامة  من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث تم الاطمئنان  إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية. 

 
وأشار البيان، إلى أن 4783 طالب بالثانوية العامة ادوا امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 12 لجنة.
 
وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، وقد سار الامتحان في جميع اللجان دون وجود أي صعوبات أو شكاوى من الامتحانات.
 
 

 


تعليم الغربية

امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة الدور الثاني

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني



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