تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة دور ثان

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية، متابعة امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، الذى بدأ اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية .

وأكدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، متابعة سير الامتحانات، من خلال غرفة العمليات، وأنه لم ترد شكاوى من امتحان مادة اللغة العربية اليوم، مؤكدة أن انتظام عملية سير الامتحانات باللجان.

وأشارت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية للدور الثاني بلغ (10561) طالبًـا، منهم (4906) للشعبة الأدبية و(3785) للشعبة العلمية، و(1785) للرياضيات، ويؤدون امتحاناتهم أمام (13) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية، وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز (17) استراحة بجميع الإدارات للرجال والسيدات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان، وتم توفير سبل الراحة بها من أسِرّة ولوازمها ومراوح وثلاجات ومبردات مياه وأجهزة تليفزيون وريسيفرات وأجهزة بوتاجاز بما يليق بزملائنا المعلمين ، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية ، كما تم التنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير بيئة امتحانية مناسبة لأبنائنا الطلاب .

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بالتعليمات الخاصة بالامتحانات التي أعلنتها الوزارة والتأكد من دخول الطلاب للجان بدون أية أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة ، سماعات ، ساعات حديثة ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة ، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب ، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية .

كما وصلت المخصصات الطبية والصحية التي خصصتها الوزارة للطلاب والمعلمين حفاظا على الصحة العامة وتم توزيعها على مخازن الإدارات لتوزيعها على مقار اللجان الامتحانية بكل إدارة، كما تم تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية ، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم اللجان يوميا ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن ، وتوفير بوابات التعقيم وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوزيع المخصصات الطبية والصحية على الطلاب يوميًّـا .

وتم إصدار تعليمات مشددة بالتأكيد على حظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والتصدي لمحاولات الغش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة .