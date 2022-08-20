تعرف على تاريخ معهد الرعاية والتربية فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر معهد الرعاية والتربية في الكنيسة معهد كنسى تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومقره الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.

ويعتبر الرئيس الأعلى للمعهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووكيـل المعهـد الأنبا موسى الأسـقـف العــام للشـبـاب.

تأسيس المعهد

وذكر الموقع الرسمى للمعهد أنه فى 11 فبراير 1974م قام قداسة البابا شنوده الثالث بافتتاحه، وتم إختيار الأنبا بيمن أسقف ملوى المتنيح كأول عميد له.

فى 2 ديسمبر 1993م تـم تطـويـره وإعـادة افتتاحـه، وكـان عميـدًا لـه أ.د. نبيل صبحى، بعدها تولى عمادة المعهد أ.د. رسمى عبد الملك رستم.

فى 22 يناير 2009م أصدر البابا شنودة الثالث القرار البابوى رقم 8/38 لسنة 2009م بفصل معهد الرعاية والتربية عن معهد الدراسات القبطية وتم اختيار الأنبا موسى الأسقف العام وكيلاً للمعهد.

فى 13 مارس 2014م تم تطوير المعهد وإعادة افتتاحه بيد قداسة البابا تواضروس الثانى.

أهــداف المعــهــد

1. إتاحة الفرصة لتنمية مستوى الدارسين فى مجال الرعاية، من خلال الدراسة الأكاديمية، والدورات التدريبية، والتدريبات العملية، ويتيح الفرصة للآباء الكهنة وأمناء الخدمة بصفة خاصة، لتعميق الدراسات الرعوية. كذلك إعداد خريجى الكلية الإكليريكية، وفصـول إعـداد الخـدام والخادمـات لمـزيد من التعمـق فى أعمـال الرعايـة والخدمة العملية.

2. إجراء البحوث النظرية والميدانية، فى مجالات الرعاية المختلفة بأسلوب كتابى، وآبائى، وروحى، وعلمى.

3. تدريب الخادم: حيث يرتب المعهد برامج ودورات تدريبية لفئات متنوعة من الخدام.