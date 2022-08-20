تركيب بلدورات وإنترلوك وترميم أعمال الحفر بنجع سعيد فى مدينة قنا

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بنجع سعيد بمدينة قنا، وذلك لمتابعة تركيب البلدورات والإنترلوك وترميم أعمال الحفر التى تمت بالشوارع ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، والمهندس صالح محمد، مدير مديرية الطرق، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقنا، والدكتور عرفة محمود مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات للبدء فى تركيب البلدورات والإنترلوك بشوارع نجع سعيد، وكذا ترميم مناطق الحفر بطبقة من الأسفلت، تمهيدا لرصف شوارع المنطقتين بالكامل بتكلفة مالية تصل إلى 62 مليون جنيه، مشيرا إلى أن أعمال الترميم والرصف تتم من خلال رش مادة الـ MC أولا، لتقوم بالربط بين الطبقة الأرضية وطبقة الأسفلت الجديدة، دون الحاجة إلى فرش تربة زلطية قد تؤثر على ارتفاع الأسفلت عن المنازل، وذلك حرصا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على سرعة البدء فى أعمال الرصف الكامل بالنسبة للشوارع التى تم ترميمها للتيسير على أهالينا المقيمين بتلك المناطق، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية فى عمليات الرصف، والتأكيد على مراعاة الميول ومناسيب مطابق الصرف الصحى لتتناسب مع مستوى الرصف، مؤكدا أنه سوف يُشرف بنفسه على استلام هذه الطرق من الشركة المنفذة وأخذ العينات وتحليلها من خلال اللجنة المكلفة باستلام الطرق للتأكد من مطابقتها للمواصفات المُدرجة بكراسة الشروط، وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة البنية التحتية وعمل شبكة طرق داخلية وإقليمية متميزة تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وتفقد المحافظ شوارع منطقة المنشية، والشارع الرئيسى بمنطقة مجمع المدارس، ووجه بسرعة التعاقد مع إحدى شركات المقاولات لبدء أعمال الرصف بها، لإبراز الشكل الحضاري لشوارع مدينة قنا، تماشيا مع النهضة الحضارية التي تشهدها المحافظة في مجال الطرق.

والتقى محافظ قنا، بعدد من المواطنين خلال جولته، وأوضح لهم أهمية المشروع والفوائد التى ستعود على اهالى المنطقة، ومن جانبهم أشاد المواطنون بما يجرى تنفيذه من مشروعات تخدم جهود التنمية فى المحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ، معربين عن فرحتهم وتقديرهم لما يوليه من اهتمام بمتابعة سير المشروعات وحرصه على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يستهدف تطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا، هى" منطقة نجع سعيد وأرض الدقينى - ومنطقة نواحي عزبة البوصة والنحال - منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابده - ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز - ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة"، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات بتكلفة 200 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير إحلال وتجديد شبكات المياه بطول 111 كم بمواسير بلاستيكية "PVC" لتتواكب مع متغيرات الحياة، كما أنها صحية وتدوم لفترة أطول، واحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحى، وتركيب أعمدة كهربائية، ورصف الطرق.