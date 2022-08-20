تحويل طفل بالبحر الأحمر لمستشفي المنصورة الدولي لولادته بعيوب خلقية

البحر الأحمر - عماد عرفة

حولت إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، طفلا حديث الولادة مصاب بعيوب خلقية بعدم اكتمال العمود الفقري بمستشفي المنصورة الدولي .

كانت وضعت إحدى السيدات من جنوب البحر الأحمر طفلا بإحدي المستشفيات الخاصة بالغردقة مصاب بالعديد من العيوب الخلقية التي تتمثل إحداها في عدم اكتمال تكوين العمود الفقري وخروج محتويات القناة العصبية خارج الجسم ووجود عيوب خلقية بالأطراف مع احتمالية وجود عيوب خلقية بالقلب.

وعلي الفور تم التواصل مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر بقيادة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة، الذي أصدر تعليماته إلي إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بسرعة الاستجابة فقام فريق الطوارئ بالبحث عن مكان متخصص للتعامل مع مثل تلك الحالات النادرة.

ونسقت إدارة الطوارئ مع مستشفي المنصورة الدولي بعد نقله من المستشفي الخاص إلي الغردقة العام، وقام مدير إدارة الطوارئ بزيارة الطفل في المستشفي الخاص وأشرف علي عملية نقله بالإسعاف المجهز وقام مدير إدارة المستشفيات بالمتابعة مع مستشفي الغردقة العام في حالة الحاجة إلى توفير مكان مؤقت لحين نقل الطفل إلي المنصورة الدولي وتم نقله إلي هناك .