اليوم السابع
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تحرير 917 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية

السبت، 20 أغسطس 2022 12:19 م
تحرير 917 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 917 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد أبو سعد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، تفيد شن حملة مرورية قادها العقيد محمد غيتة رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 917 مخالفة مرورية، بينها 334 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و489 مخالفة متنوعة، وضبط 8 سائقين يقودون بدون رخصة قيادة، و4 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 3 دراجات غير مرخصة، وتحرير 4 مخالفات ملصقات، و71 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3550 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب316 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2450 جنيها مصالحات.

 


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مخالفات مرورية

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