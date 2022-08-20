اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شقيقه فى عين شمس

السبت، 20 أغسطس 2022 03:12 م
تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شقيقه فى عين شمس كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه عقب نشوب مشاجرة بينهما.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل قتل شقيقه بمنطقة عين شمس، بعد الدخول فى مشادة تطورت لمشاجرة، وتعدى عليه بسلاح أبيض، وتوفى على إثرها ونقل إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بمنطقة عين شمس. 

انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وفاة "ع. س" 25 سنة، مصاب بجرح ذبحى بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخرى وشقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 

 


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