اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته فى المرج

السبت، 20 أغسطس 2022 02:54 م
تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته فى المرج محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل سائق لسرقة توك توك ملكه، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليه لسرقته بالإكراه، بعدما استقلا معه التوك توك بحجة توصيلهما لأحد الأماكن فى منطقة المرج، وأثناء سيرهما فى الشارع أشهرا فى وجه المجنى عليه سلاحا أبيض، لإجباره على ترك التوك توك، لكن المجنى عليه قاومهما فطعنوه وفرا هاربين.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء قتل الشاب بعد سرقة مركبة التوك التوك الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص فى أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

 
 

 


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