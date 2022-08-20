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تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية متفجرات المطرية لجلسة 31 أغسطس

السبت، 20 أغسطس 2022 01:15 م
تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية متفجرات المطرية لجلسة 31 أغسطس المستشار محمد حماد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشار محمد عمار والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي، مع علمه باستخدامها في أعمال إرهابية، المعروفة بقضية "خلية متفجرات المطرية"، لجلسة 31 أغسطس للحكم.

يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في تلك القضية، وقام بإعادة إجراءات محاكمته بعد إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.

كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين بينهم صحفي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بإمداد الجماعة الارهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية، وأر بي جي مع علمهم بإستخدامها في أعمال ارهابية تخل بالامن الوطني وتكدر السلم العام.


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مفرقعات المطريه

الجنايات

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