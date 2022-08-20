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بلينكن: مساعداتنا العسكرية تجاوزت 10 مليارات دولار لكييف

السبت، 20 أغسطس 2022 04:00 ص
بلينكن: مساعداتنا العسكرية تجاوزت 10 مليارات دولار لكييف وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
وكالات

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال إدارة الرئيس جو بايدن قد تجاوزت 10 مليارات دولار.

وجاء تصريح وزير الخارجية الأمريكي متزامنا مع إعلان واشنطن عن الدفعة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة حوالي 775 مليون دولار.

وقال بلينكن: "مع حزمة المساعدات هذه، بلغ إجمالي الدعم العسكري لأوكرانيا منذ بداية هذه الإدارة حوالي 10.6 مليار دولار".

وأشار إلى أنه إلى جانب الولايات المتحدة، تقدم حوالي 50 دولة من بين "حلفاء وشركاء" واشنطن مساعدة عسكرية إلى كييف.

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة وأسلحة إضافية. وقد تم ضبط هذه الأسلحة بعناية من أجل زيادة التأثير على الوضع في ساحة المعركة وتقوية موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات".


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