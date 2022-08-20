اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 01:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بداية من اليوم.. مطار مرسي علم يستقبل 118 رحلة طيران أسبوعية بزيادة في الرحلات الإيطالية

السبت، 20 أغسطس 2022 12:17 ص
بداية من اليوم.. مطار مرسي علم يستقبل 118 رحلة طيران أسبوعية بزيادة في الرحلات الإيطالية مطار مرسي علم الدولي - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من اليوم السبت، 118 رحلة طيران دولية، تقل قرابة 18 ألف سائح من جنسيات مختلفة علي متنها، بزيادة في معدلات السياحة الإيطالية.

 

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية التي يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبل وصول 118 رحلة من 11 دولة أوربية علي رأسها السياحة التشيكية بواقع وصول 36 رحلة من المطارات التشيكية.

 

وأظهرت جداول رحلات الطيران زيادة في معدلات الرحلات الإيطالية بواقع 23 رحلة إيطالية خلال الأسبوع، وتبين حسب جداول الوصول وصول 4 رحلات داخلية، و3 بلجيكي، و4 رحلات من هولندا.

 

وتبين أن الوصول الالماني خلال الاسبوع 17 رحلة، والبولندي 21 رحلة و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا واخرى من المجر.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مرسي علم

رحلات الطيران



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة