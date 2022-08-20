بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين فى جامعة الأزهر

أتاح موقع بوابة الحكومة لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين من الدور الأول، تسجيل رغباتهم، حيث سبق وأعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر بدء تسجيل الرغبات إلكترونيًّا للطلاب والطالبات الناجحين فى الدور الأول فى الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (علمى - أدبى - الشعبة الإسلامية) بجامعة الأزهر.

وأوضح المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أن الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس الجامعة، صدق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكترونى بالجامعة؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين فى الدور الأول من تسجيل رغباتهم، وذلك من خلال الرابط الآتي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx