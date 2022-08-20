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بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين فى جامعة الأزهر

السبت، 20 أغسطس 2022 11:18 م
بدء تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين فى جامعة الأزهر جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أتاح موقع بوابة الحكومة لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين من الدور الأول، تسجيل رغباتهم، حيث سبق وأعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقرر بدء تسجيل الرغبات إلكترونيًّا للطلاب والطالبات الناجحين فى الدور الأول فى الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (علمى - أدبى - الشعبة الإسلامية) بجامعة الأزهر. 

 

وأوضح المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أن الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس الجامعة، صدق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكترونى بالجامعة؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين فى الدور الأول من تسجيل رغباتهم، وذلك من خلال الرابط الآتي:

 

 https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

 

 
 

تنسيق جامعة الازهر 2022

تنسيق الثانوية الازهرية

تنسيق الازهر

تنسيق



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