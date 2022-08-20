بتر قدم طالبة دهستها تريلا بأولاد صقر فى الشرقية

تعرضت طالبة بالفرقة الثانية في كلية الآثار جامعة الزقازيق، لبتر إحدى قدميها، فيما تُعاني من إصابة بالغة في القدم الأخرى، وأصيب شقيقها بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر تعرضهما لحادث دهستهما فيه سيارة نقل ثقيل "تريلا" أمام كوبري المدرسة في قرية قصاصين الأزهار بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث دهس سيارة نقل ثقيل "تريلا"، لطالبة وشقيقها أمام كوبري المدرسة بناحية قرية قصاصين الأزهار التابعة لمركز شرطة أولاد صقر.

وتبين إصابة إيمان ع م إ، 19 عامًا، طالبة بالفرقة الثانية في كلية الآثار جامعة الزقازيق فرع صان الحجر، من قرية منشأة الأمير التابعة لمركز أولاد صقر، أصيبت ببتر في إحدى قدميها وإصابة بالغة في قدمها الأخرى، وإصابة شقيقها أحمد، طالب بمدرسة حسن طه الثانوية الصناعية التابعة لمركز أولاد صقر بكدمات وجروح؛ إثر تعرضهما لحادث دهس أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل (تريلا) تحمل لوحات معدنية رقم 2914 ر و د.

جرى نقل الفتاة المصابة وشقيقها إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، قبل تحويلها إلى أحد المستتشفيات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما جرى التحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.