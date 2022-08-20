بالأسماء.. صرف تعويضات لـ 47 مواطنا من أهالى مركز الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء أسماء دفعة جديدة ممن تقرر صرف تعويضات لهم.

واوضح البيان انه تمت الموافقة على الصرف لدفعة جديدة وعددهم 47 مواطنا ، وهى تعويضات عن بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف والكائنة فى نطاق مركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق 24 أغسطس الجارى .

وسبق واعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء أسماء 41 مواطنا، تقرر صرف تعويضات عن بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف والكائنة فى نطاق مركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق 21 أغسطس الجارى، و 34 مواطنا بتاريخ استحقاق 11 اغسطس الجارى ، و38 مواطنا بتاريخ 10 اغسطس الجارى .

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء بيان بأسماء دفعة مزارعين تقرر صرف تعويضات لهم.

وأوضح بيان أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش ( وضع يد - انتفاع من الهيئة).

كما سبق وأعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء ، صرف تعويضات لعدد 66 مواطنا من أهالى مدينة رفح بشمال سيناء.

وأوضح بيان لمجلس المدينة، ان المواطنين الذين تقرر صرف تعويضات لهم عن المنازل من ابناء مناطق "ابوشنار وتوابعها وبلعا وتوابعها"، وعددهم 66 بإجمالى مبلغ 41092700، ودفعة تعويضات للمستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة.



بيان بأسماء دفعة مزارعين تقرر صرف تعويضات لهم