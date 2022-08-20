انطلاق فعاليات برنامج "مودة" بالدقهلية بجلسة للفتيات والشباب لشرح أهداف الزواج

الدقهلية -فريق المحافظات

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم، جلسة تدريب بقاعه نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة، لعدد من الفتيات والشباب المقبلين على الزواج، حاضر خلالها الدكتور رضا كرم الله، عضو هيئة التدريس بكليه الخدمة الاجتماعية ومحمود المصري ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعى .

وتناولت ورشة التدريب شرح أهداف الزواج ومعاير اختيار شريك الحياة وضرورة الاستعداد النفسي للارتباط والقدرة على تحمل المسئولية والقبول الشكلي والتقارب الفكري والثقافي والاجتماعي والتكافؤ الإجتماعي وتحري الصدق بين الطرفين وأيضا عدم المبالغة في التجمل. وتم توضيح عوامل نجاح الحياة الزوجية من عدد من الجوانب وأهمها الجانب النفسي والإجتماعي والثقافي. جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة.

فعاليات برنامج مودة بالدقهلية بجلسة للفتيات والشباب (1)



فعاليات برنامج مودة بالدقهلية بجلسة للفتيات والشباب (2)



فعاليات برنامج مودة بالدقهلية بجلسة للفتيات والشباب (3)



فعاليات برنامج مودة بالدقهلية بجلسة للفتيات والشباب (4)



فعاليات برنامج مودة بالدقهلية بجلسة للفتيات والشباب (5)



فعاليات برنامج مودة بالدقهلية بجلسة للفتيات والشباب (6)



فعاليات برنامج مودة بالدقهلية بجلسة للفتيات والشباب (7)

عقد مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، اليوم جلسة تدريب بقاعه نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة ، لعدد من الفتيات والشباب المقبلين على الزواج ، حاضر خلالها الدكتور رضا كرم الله، عضو هيئة التدريس بكليه الخدمة الاجتماعيه و محمود المصري ممثلا عن وزاره التضامن الاجتماعى .

وتناولت ورشة التدريب شرح أهداف الزواج ومعاير اختيار شريك الحياة وضرورة الاستعداد النفسي للارتباط والقدرة على تحمل المسئولية والقبول الشكلي والتقارب الفكري والثقافي والاجتماعي والتكافؤ الإجتماعي وتحري الصدق بين الطرفين وأيضا عدم المبالغة في التجمل

وتم توضيح عوامل نجاح الحياة الزوجية من عدد من الجوانب وأهمها الجانب النفسي والإجتماعي والثقافي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة