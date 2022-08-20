انطلاق اللقاء التعريفي الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اللقاء التعريفي الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني، وذلك لإدارة شباب سيدى سالم، بمشاركة أعضاء البرلمان، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف تنفيذي عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنه تنظم اللقاءات التعريفية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى، بهدف خلق جيل جديد قادر على القيادة وتحمل المسؤولية المجتمعية، وتنمية مهارات الشباب الطلائع من أعضاء البرلمان، ويحظى أعضاء برلمان كفر الشيخ بمرورهم بجلسات تدريبية مع مدربين أكفاء على فترات متفاوتة ضمانة أعداد عضو برلمان المستقبل، وأمامهم نموذج برلمانى خرج من صفوف برلمان شباب المحافظة، النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحاً أدار اللقاء التعريفي نعيم سليمان، وتناول فى لقائه ماهية مجلس الشيوخ، دور مجلس الشيوخ، شروط الترشح، اختصاصات الاعضاء، اللجان النوعية داخل المجلس، المقارنة بين مجلس الشيوخ، ونموذج المحاكاة له الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.



اللقاء التعريفي الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ بكفر الشيخ