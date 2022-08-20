انتشال جثمان شاب لقي مصرعه فى إحدى الترع بالغربية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الغربية، بالتنسيق مع الأهالي، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في ترعة القاصد بدائرة قسم أول طنطا، بعد أن ألقى بنفسة داخل الترعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا.
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة، بورد بلاغ يفيد بقيام شاب بإلقاء نفسه في ترعة القاصد بدائرة قسم أول طنطا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول طنطا، وتبين قيام شاب بإلقاء نفسة في ترعة القاصد بطنطا، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب تخلص من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتمكن الأهالي من إنقاذه.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري علي المتوفي واستدعاء شهود عيان الواقعة وسؤال ذويه وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.
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