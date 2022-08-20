انتشال جثمان شاب لقي مصرعه فى إحدى الترع بالغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الغربية، بالتنسيق مع الأهالي، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في ترعة القاصد بدائرة قسم أول طنطا، بعد أن ألقى بنفسة داخل الترعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا.