انتشال جثتي طفلين غرقا بترعة قرية مزغونة في البدرشين

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثماني طفلين فارقا الحياة غرقأ بإحدى الترع بمركز البدرشين وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث غرق بإحدى ترع قرية مزغونة التابعة لمركز البدرشين.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ مدعومين بفريق إنقاذ نهري، وجرى انتشال جثماني الطفلين "محمد.ع." 10 سنوات، ونجل عمه "أحمد.م." 9 سنوات؛ إثر إسفكسيا الغرق.

التحريات الأولية بينت أن الغريقين كانا بصحبة جدهما، ونزلا للسباحة ليجرفهما التيار، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.