انتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق مبنى هيئة التأمينات بالجيزة

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائى، لبيان سبب اندلاع حريق داخل مبنى خاص بهيئة التأمينات الاجتماعية بشارع ربيع الجيزى بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود فى الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مبنى خاص بهيئة التأمينات الاجتماعية بالقرب من محكمة الجيزة بشارع ربيع الجيزى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ 4 سيارات إطفاء، وتبين أن الحريق نشب بالطابق الثالث من المبنى المكون من 5 طوابق وتم محاصرة الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.