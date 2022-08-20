اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بتوفير عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضى

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: تنفيذا لتوجيهات الرئيس بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. 1000 وحدة صناعية بـ3 مجمعات جديدة فى أسيوط وقنا وأسوان.. الرئيس السيسى يوجه بتوفير عناصر النجاح لمشروعات استصلاح الأراضى بالمحافظات الرئيس يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات خاصة فى إطار الدلتا الجديدة

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