اليوم السابع
Ads
السبت، 20 أغسطس 2022 05:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الهلال الأحمر: معظم إصابات حريق كارفور اختناق من رجال الدفاع المدنى

السبت، 20 أغسطس 2022 05:55 م
الهلال الأحمر: معظم إصابات حريق كارفور اختناق من رجال الدفاع المدنى سيارات المطافئ
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحد أعضاء فريق الهلال الأحمر المتواجد فى محيط حريق كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية، إن إجمالى الإصابات 3 منهم إصابة كسر فى القدم والحالتين من رجال الدفاع المدنى اختناق وتم علاجهم فى محيط الحادث فى سيارات الإسعاف .

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم السيطرة الكاملة على الحريق وتبريد الأسطح من النيران بالكامل .

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موقع حريق كارفور سيتى سنتر للاطمئنان على الأوضاع بعد السيطرة على الحريق وإخلاء المركز التجارى من المواطنين .

وقال شهود عيان حريق كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية إن الماس الكهربائى تسبب فى اندلاع الحريق فى منطقة السينما والمطاعم والمنطقة التجارية المجاورة .

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التيار الكهربائى منقطع منذ امس فى منطقة سيتى سنتر مما اضطر عدد كبير من المحلات فى الاغلاق بسبب عدم وجود كهرباء بالمنطقة التجارية والاعتماد على مولدات الكهرباء .

وأوضح أنه منذ قليل فور عودة التيار الكهرباء تم سماع صوت انفجار وهو ماس كهربائى فى مولدات الكهرباء.

وكان قد اندلع حريق فى كارفور بدون اصابات وتم الدفع بسيارات اطفاء للسيطرة عليه.

 

 

 


حريق كارفور

حريق كارفور بالاسكندريه

حريق بكارفور الإسكندرية

سبب حريق كارفور

خسائر كارفور

كارفور

صور حريق كارفور

فيديو حريق كارفور

الاسكندرية

تفاصيل حريق كارفور

كارفور اسكندرية

حريق هائل فى كارفور



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل حريق كارفور الإسكندرية.. المعلومات الأولية تكشف: ماس كهربائى سبب اشتعال النيران.. وإخلاء المول التجارى بالكامل حفاظا على سلامة المواطنين.. المحافظ: جارى التبريد وتوجد حالتا إصابة فقط.. وجار حصر الخسائر

السبت، 20 أغسطس 2022 05:10 م

الداخلية تخمد حريق كارفور الإسكندرية.. وتؤكد: التكييف وراء اشتعال النيران

السبت، 20 أغسطس 2022 04:51 م

محافظ الإسكندرية: جارٍ حصر خسائر حريق كارفور وتحديد سبب اندلاع النيران

السبت، 20 أغسطس 2022 04:23 م

محافظ الإسكندرية: إخماد حريق كارفور وجارى التبريد وتوجد حالتا إصابة فقط

السبت، 20 أغسطس 2022 04:17 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة