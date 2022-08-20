الهلال الأحمر: معظم إصابات حريق كارفور اختناق من رجال الدفاع المدنى

الإسكندرية أسماء على بدر

قال أحد أعضاء فريق الهلال الأحمر المتواجد فى محيط حريق كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية، إن إجمالى الإصابات 3 منهم إصابة كسر فى القدم والحالتين من رجال الدفاع المدنى اختناق وتم علاجهم فى محيط الحادث فى سيارات الإسعاف .

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم السيطرة الكاملة على الحريق وتبريد الأسطح من النيران بالكامل .

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موقع حريق كارفور سيتى سنتر للاطمئنان على الأوضاع بعد السيطرة على الحريق وإخلاء المركز التجارى من المواطنين .

وقال شهود عيان حريق كارفور سيتى سنتر بالإسكندرية إن الماس الكهربائى تسبب فى اندلاع الحريق فى منطقة السينما والمطاعم والمنطقة التجارية المجاورة .

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التيار الكهربائى منقطع منذ امس فى منطقة سيتى سنتر مما اضطر عدد كبير من المحلات فى الاغلاق بسبب عدم وجود كهرباء بالمنطقة التجارية والاعتماد على مولدات الكهرباء .

وأوضح أنه منذ قليل فور عودة التيار الكهرباء تم سماع صوت انفجار وهو ماس كهربائى فى مولدات الكهرباء.

وكان قد اندلع حريق فى كارفور بدون اصابات وتم الدفع بسيارات اطفاء للسيطرة عليه.