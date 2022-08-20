النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة طفلين بترعة في البدرشين

كتب أحمد إسماعيل

طلبت النيابة العامة بالجيزة، انتداب الطب الشرعي، لبيان سبب وفاة طفلين عثر عليهما داخل ترعة في البدرشين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما صرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وتبين من التحريات الأولية أن جثتي طفل ونجل عمه لقيا مصرعهما غرقا بمجرى بإحدى الترع بمركز البدرشين.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق طفلين بإحدى الترع بقرية مزغونة بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثتين وتبين أنهما للطفلين"أحمد. م"9 سنوات، ونجل عمه" محمد. ع" 10 سنوات، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.