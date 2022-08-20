النيابة تتحفظ على أدوات جراحة عيون وسجائر وشيش قبل تهريبها من مطار برج العرب

طالبت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحريات حول ضبط راكب بمطار برج العرب، قام بمحاولة تهريب أدوات جراحة العيون وسجائر وشيش إلكترونية ومستحضرات تجميل وعطور ومكملات غذائية وهواتف محمولة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ودون دفع الرسوم الجمركية لها، والتحفظ على المضبوطات وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات سرية لضباط مباحث مطار برج العرب بالإسكندرية، تفيد بمحاولة أحد الركاب تهريب كمية من أدوات جراحة العيون وسجائر وشيش إلكترونية ومستحضرات تجميل وعطور ومكملات غذائية وهواتف محمولة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكشفت التحريات أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران خطوط فلاي دبي، اشتبه رئيس الوردية في الراكب ع. س، مصري الجنسية، وبسؤاله عما إذا كانت بحوزته أشياء تستحق ضرائب ورسوما جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تم تأكيد صحة الاشتباه.

تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا، وتبين وجود 33 أداة لجراحة العيون و 6 عبوات سجائر وشيش الكترونية ومستحضرات تجميل و 12 زجاجة عطر و 15 علبة مكمل غذائية بين طيات الملابس، بالإضافة إلى أنه عند تفتيش الراكب ذاتيا وجد 4 هواتف محمولة ماركة iphone xs max بدون علب أو لوازم، بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 287000 جنيه، تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 32 لسنة 2022.