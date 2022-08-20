النيابة العامة تعاين موقع حريق كارفور في الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

انتقل فريق من نيابة محرم بك في الإسكندرية، إلى موقع حريق مول كارفور التجاري في الإسكندرية، اليوم السبت، وأسفر عن إصابة 5 حالات اختناق من رجال الحماية المدنية والمواطنين تم إسعاف أحدهم في موقع الحادث.

البداية عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية وشرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي حول نشوب حريق في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك وتم السيطرة عليه.

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، الذي تصادف تواجده في الإسكندرية، والقيادات الأمنية، ومسئولي حي وسط، وقوات الحماية المدنية، و15سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها بالدفع بـ15 سيارة إطفاء وتم تبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أرجاء المول، وحصر الخسائر.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة .