النيابة الإدارية تعد بيانا بقضايا البيئة والتعدى على الرقعة الزراعية لعرضها بمؤتمر المناخ

وجه المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كافة النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية بسرعة إعداد بيان تفصيلى بالقضايا التى تناولت موضوعات ذات الصلة بالبيئة كالتعدى على الرقعة الزراعية، أو التعدى على نهر النيل، أو مخلفات المصانع، أو مخلفات المحاصيل الزراعية، وغيرها من حالات الاعتداء ذات الصلة بالبيئة خلال أعوام 2020، 2021، 2022.

يأتى ذلك من منطلق دور النيابة الإدارية فى محاربة الفساد الإدارى والمالى ومعالجة أوجه القصور الوظيفى والتصدى لكافة صوره.

وفى ضوء قرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعى باجتماعها العاشر المنعقد بتاریخ 19/7/2022 برئاسة سيادة المستشار / عمر مروان - وزير العدل، بتكليف الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد دراسات ومقترحات فى ضوء إحصائيات الجهات والهيئات القضائية للقضايا ذات الصلة بالبيئة، تمهيدًا لمؤتمر قمة المناخ (COP27) المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ نوڤمبر المقبل. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية.