النقل تدرس تسيير أتوبيس ترددى من محطات المترو والميادين العامة لمحطة الترجمان

كتب ــ سيد الخلفاوى

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، زيارة تفقدية اليوم للمشروع المتكامل للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل، وحيث يشتمل المشروع على محطة نقل الركاب والمول التجاري وجراجات للسيارات بمنطقة الترجمان، وكان في استقباله رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري لواء أ.ح / عبد المطلب خضر وكذلك مجلس إدارة شركة ترجمان جروب.

وتفقد وزير النقل محطة نقل الركاب المقامة على مساحة 17968م٢ والمجهزة بعدد 60 حارة تحميل وعدد 10حارات انتظار، والتي تشمل أيضا 4 مصاعد كهربائية و3 صالات انتظار مكيفة لخدمة المسافرين عبر شركات النقل البري المختلفة مثل شركات (شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط ) التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل، وكذلك شركات القطاع الخاص للنقل البري، واطلع الوزير على موقف الاستغلال الاستثماري لتلك الحارات، حيث تم تأجير 44 حارة، وجاري تسويق 16 حارة لعدد من شركات النقل البري، وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التسويق لتلك الحارات لزيادة موارد الشركة، مشددا خلال تفقده عددا من أتوبيسات شرق ووسط الدلتا التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، وأتوبيسات السوبر جيت التابعة لوزارة النقل على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة ونظافة الاتوبيسات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، والتطوير الدائم للاسطول، بإضافة عدد من الحافلات الحديثة.

كما وجه الوزير بدراسة تسيير أتوبيس ترددي من عدد من محطات المترو والميادين العامة في المناطق المحيطة بمحطة نقل الركاب بالترجمان، لتسهيل وصول الركاب إلى المحطة، وكذلك ضرورة ربط محطة نقل الركاب بالترجمان بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال خطوط اتوبيسات حديثة، وكذلك المحافظة على الشكل الجمالي للاكشاك الموجودة بمحطة الركاب.

ثم توجه الوزير لتفقد المول التجاري والذي يشمل 284 محلا مقامة على مساحة 2301م٢ والتي تتكون من أرضي وميزانين وعدد 3 أدوار متكررة، وحيث تم تأجير عدد 234 محلا وجاريا وتسويق عدد 50 محلا، كما كلف بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات التجارية لتلبية كافة احتياجات جمهور الركاب والقاطنين بالمنطقة ولزيادة عوائد الشركة، مشيرا الى ضرورة دعم المول بماكينات صرافة لمختلف أنواع البنوك، بالإضافة إلى مكتب للبريد المصري ومكتب للشهر العقاري لخدمة المواطنين مع مراعاة توزيع تلك ماكينات ATM الخاصة بالبنوك في أماكن تسهل من وصول الجمهور إليها مع المحافظة على الشكل الجماعي لكافة المحلات، كما أكد الوزير على ضرورة الصيانة الدورية لكافة شبكات المياة والكهرباء والحريق والصرف والتكييف والسلالم والمصاعد الكهربائية، ووجه باستمرار التنسيق مع محافظة القاهرة وكافة الجهات المعنية لسرعة التغلب على التحديات والمصاعب المتواجدة حاليا.

كما استعرض رئيس الشركة خطة التطوير التي يتم تنفيذها للمول التجاري من الخارج والداخل وتطور الإيرادات بالشركة، وتفقد وزير النقل جراجات السيارات والتي تقع بإمتداد وجوانب واعلى محطة نقل للركاب والمقامة على مساحة 53280.32م٢ بسعة 2269 سيارة.

وأكد الوزير خلال اجتماعه برئيس وقيادات الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الترجمان جروب أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود من كافة العاملين بالشركة وكافة شركات القابضة للنقل البحري والبري لاحداث نقلة نوعية كبيرة في كافة الخدمات التي تقدمها الشركة بما يخدم المواطن المصرى وضرورة العمل على مدار الساعة والانضباط التام وأداء كل فرد للمهام المكلف بها، والتحديث المستمر لكافة الخدمات، وأنه لن يسمح بأي تقصير او تهاون وأن شعار المرحلة القادمة هو الانضباط التام، لتصبح كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في طليعة الشركات الناحجة بالدولة.