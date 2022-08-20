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المرور: كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لدائرى المريوطية لمواجهة الزحام

السبت، 20 أغسطس 2022 02:00 ص
المرور: كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لدائرى المريوطية لمواجهة الزحام كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط أعمال إغلاق جزئى للطريق الدائري في تقاطعه إسكندرية الصحراوى اتجاه المريوطية لمدة شهر، منعا لظهور أى كثافات مرورية للسيارات، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية على مدار فترة الأعمال. 
 
وأوضح مصدر أمنى أن المراقبة بالكاميرات والتواجد الأمنى يأتى فى إطار أعمال الهيئة العامة لطرق والكباري لأعمال تطوير الطريق الدائري "القوس الغربي" بمنطقة الكيلو 9د من أعلى طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى وحتى وصلة المريوطية في كلا الاتجاهين.
 
وأضاف المصدر أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين وفقًا للأطر القانونية. 
 
وأكد المصدر أنه تم البدء في الأعمال من منزل المريوطية وحتى منزل اللبيني في الاتجاه القادم من أعلى الطريق الصحراوى اتجاة المريوطية، على أن يتم استقطاع 3 حارات مرورية وترك 2 حارة مرورية لمرور السيارات وستكون الأعمال لمدة شهر.

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