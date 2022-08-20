المحافظون يتفقدون لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.. صور

المحافظات: حسن عبد الغفار- معتز الشربيني - صابر سعيد – هانى فتحى

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، لجنة مدرسة الشهداء الثانوية بنات بمدينة قوص، لمتابعة سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022، فى أول أيام الامتحانات، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

اطمأن محافظ قنا، على انتظام أداء الطلاب للامتحانات داخل اللجان الفرعية، والذين بلغ عددهم 55 طالبا وطالبة، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من توفير مناخ ملائم للطلاب يساعدهم على أداء الامتحانات فى سهولة ويسر، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان، كما اطمئن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحانات، مؤكدا لهم أننا حريصون على توفير كافة سبل الراحة لكم، بما يضمن أداء للامتحانات دون أى عوائق.

وأكد محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فورى وسريع مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

وأوضح الدكتور صبرى خالد، أن عدد الطلاب المتقدمين لدخول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بلغ 397 طالبا وطالبة (343 طالب - 54 طالبة) موزعين على 10 لجان رئيسية بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى أن الطلاب يؤدون اليوم الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، مؤكدا أننا نتابع سير الامتحانات عن كثب لرصد أى معوقات، والتدخل الفورى لحلها إن وجدت.

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم السبت، امتحانات الدور الثانى لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، بعدد 10 لجان موزعة بنطاق المحافظة لاستقبال 1209 طلاب وطالبات، وفى هذا السياق، واطمأنت المحافظ على انتظامها فى جميع اللجان بدايةً مع الموعد المحدد لها.

وأكدت محافظ دمياط، توفير المناخ الملائم، مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتطبيق التدابير الوقائية، مؤكدة تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، كما وجهت تعليماتها لمديرية التربية والتعليم بمتابعة الموقف أولا بأول والوقوف على أى مشكلات قد تحدث والعمل على حلها فورا .

وذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات لتجهيز المقار الامتحانية، وأيضا التنسيق مع مديرية أمن دمياط لتأمين اوراق الأسئلة والإجابة، هذا إلى جانب التواصل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة، كما أشار إلى أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة سير الامتحانات والتى تستمر حتى 30 أغسطس الجارى.

كما أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، جولة تفقدية على لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة بمدينة المنيا، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب داخل اللجان، ومدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على سير الاعمال داخل المدارس .

رافق المحافظ، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا.

وتابع المحافظ، انتظام سير الاعمال ومدى التزام الطلاب داخل اللجان، مشدداً على عدم دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، ووجه بتوفير الأجواء اللازمة وسبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وكلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتقديم كافة أنواع الدعم.

ويؤدي امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة، هذا العام 12 ألف 631 طالب وطالبة، وتم تخصيص 11 لجنة على مستوي جميع المراكز.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021/2022، والتي انطلقت اليوم 20 أغسطس بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية للقسمين العلمي بشعبيته والأدبي، وتختتم يوم الثلاثاء 30 من نفس الشهر، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات، حرصا على سلامة وصحة كافة أطراف المنظومة المشاركين في العملية الامتحانية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن متابعة سير امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات التي انتظمت اليوم السبت، في المدارس المخصصة كلجان على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث أكد وكيل الوزارة انتظام أعمال الامتحان في أجواء سلسة وهادئة وبدون أية معوقات، مشيراً إلى أن إجمالي طلاب الدور الثاني يزيد عن 4700 طالب وطالبة موزعين على 7 لجان على مستوى إدارات التعليم، حيث تقدم لامتحان اللغة العربية اليوم 630 طالباً وطالبة، حضر وأدى الامتحان في المادة 609 طالباً، بينما تغيب 21 طالباً بنسبة حضور97%.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة للتأكد من توافر الأجواء المناسبة لأداء امتحانات الدور ثاني على غرار الدور الأول، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والادارات التعليمية.، وذلك أسوة بما تم تنفيذه في الدور الأول.



لجنة امتحانات



محافظ المنيا يتابع امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة



محافظ المنيا يتابع امتحانات الدور الثاني



محافظ قنا يتفقد لجنة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بقوص