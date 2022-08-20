اللواء عادل الغضبان: بورسعيد أصبحت قِبلة للصناعة وفي منطقة واحدة 156 كيانا

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لـ "اليوم السابع"، إن المحافظة أصبحت قِبلة للمستثمرين المصريين والأجانب لما تتميز به من تسهيل لإجراءات الاستثمار، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، وكذلك زيادة الحوافز الاستثمارية.

وأكد "الغضبان"، أن منطقة بحرى الحوض السمكي في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تشمل على 156 كيان صناعي، مضيفًا أن المنطقة أصبحت قِبلة للصناعات المتطورة وبها 7 نشاطات.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن بورسعيد تقوم حالياً لتصدير منتجاتها إلى العديد من دول العالم بالإضافة إلى دعم السوق المحلي، لتتحول من التجارة والاستهلاك إلى الصناعة والتصدير بالعديد من المناطق الصناعية والتي من أهمها منطقة بحري الحوض السمكي الموجودة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأشار "الغضبان"، إلى أن هذه المنطقة سالفة الذكر، بها العديد من الصناعات الهامة كالهربائية والمعدنية والهندسة والبلاستيكية، بالإضافة إلى الغزل والنسيج والملابس التي تتميز بها بورسعيد، موضحاً أنه يحرص دائماً على تفقد المنطقة مرة كل أسبوع كحد أدنى، بجانب الحضور المستمر للاجتماع الدوري لمنطقة بورسعيد الصناعية.