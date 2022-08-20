اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكويت تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في الصومال

السبت، 20 أغسطس 2022 01:16 م
الكويت تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في الصومال هجوم الصومال
أ ش أ

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أدانت دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية (مقديشو) وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم، مشددة على الموقف المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، متقدمة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يشار إلى أنه قتل ما لا يقل عن 15 شخصًا بينهم رجال أعمال ومالك الفندق، في هجوم شنه مسلحو حركة الشباب المسلحة على أحد فنادق العاصمة الصومالية مقديشو أمس.

 


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