الكهرباء: تركيب 122 ألف عداد مسبوق الدفع بالمساجد و888 بالكنائس

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تركيب 122 ألفا و846 عداد مسبوق الدفع حتى الآن بدلا من العدادات التقليدية بدور العبادة سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وجهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع، للحد من زيادة الاستهلاك والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

وأضاف حمزة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة الكنائس من المستهدف تركيب 3352 عداد مسبوق الدفع، وتم الانتهاء من 888 عدادا، موضحا أنه تركيب عدادات مسبوقة الدفع بدور العبادة ساهم فى ترشيد استهلاك الكهرباء بهذه المساجد.

وأشار حمزة إلى أنه جار الانتهاء من تركيب باقى المستهدف من تحويل العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع وعددها 5474 مسجدا، مشيرا إلى أن هذه الخطة لها دور كبير فى عدم تراكم المديونيات على دور العبادة.